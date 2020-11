Nonostante siano appena tornati dagli impegni con le rispettive nazionali, la Polonia e la Serbia, Karol Linetty e Sasa Lukic contro l'Inter saranno in campo dal primo minuto.



Marco Giampaolo non vuole rinunciare ai suoi due centrocampisti, che ritiene pedine fondamentali per lo scacchiere del Torino. A Linetty e Lukic chiede in particolare di dare qualità al gioco della squadra granata, che finora non è sempre stato convincente.