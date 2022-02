Il centrocampista del Torino, Karol Linetty, con un messaggio pubblicato su Instagram è intervenuto sulla questione della guerra in Ucraina e, così come fato anche da altri suoi compagni della Nazionale polacca, ha espresso la propria volontà di non disputare il playoff per la qualificazione al Mondiale contro la Russia.



"Noi, i giocatori della nazionale della Polonia insieme alla Federazione polacco abbiamo deciso che a causa dell’aggressione della Russia contro l’ucraina non intendiamo giocare i playoff contro la Russia. Non è stata una decisione semplice, ma ci sono cose più importanti nella vita rispetto al calcio. Il pensiero va alla nazionale ucraina e al nostro amico della nazionale, Tomasz Kedziora, che è ancora a Kiev con la sua famiglia"