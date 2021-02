C'è un tampone dubbio dietro la non convocazione di Karol Linetty per la partita di questa sera del Torino contro il Cagliari. Il centrocampista polacco era partito regolarmente per la Sardegna insieme ai propri compagni di squadra ma, dopo il tampone effettuato stamattina, è stato precauzionalmente escluso dalla lista dei convocati in attesa di nuovi controlli.



Come riporta La Gazzetta dello Sport, Linetty nel pomeriggio sarebbe già rientrato a Torino.