Simone Zaza contro Walter Mazzarri. Un litigio forte, con il tecnico del Torino che non ha apprezzato gli atteggiamenti dell'attaccante granata nelle ultime settimane: prima un infortunio ingigantito pre Inter, poi le tempistiche, lente, per prendere il posto di Belotti contro i nerazzurri, sfociate nella panchina contro il Genoa.



Come scrive Tuttosport, c'è stato un duro confronto tra i due e sembra che il tempo di Zaza in granata sia scaduto. Il Sassuolo è interessato al ritorno a casa del figliol prodigo, ma il problema è la valutazione del giocatore, pagato 14 milioni di euro un anno e mezzo fa da Urbano Cairo. Il prestito può essere una soluzione, con la speranza, granata, che il giocatore possa ritrovare prestazioni per far alzare la valutazione e rientrare di un'operazione, finora, insufficiente.