Arrivare ad Antonino La Gumina per il Torino non sarà un compito semplice: l'attaccante classe 1996 di proprietà del Palermo, infatti, è finito nel mirino anche della Sampdoria. Per riuscire ad acquistare il giovane centravanti, autore nell'ultima stagione di un ottimo campionato di serie B, i granata dovranno quindi battere la concorrenza di tutte e due le squadre genovesi: La Gumina, infatti, piace anche al Genoa.



L'alternativa a La Gumina per completare il reparto offensivo della squadra allenata da Walter Mazzarri è sempre Simone Zaza: acquistare l'attaccante del Valencia per il Torino non sarà però semplice, considerato l'alto costo del cartellino.