Nel turno di campionato giocato nell'ultimo weekend Adem Ljajic ha giocato la sua diciasettima partita stagionale con la maglia del Besiktas, ovvero la quota minima di presenze per l'attivazione della clausola dell'obbligo di riscatto del cartellino da parte del club turco. La società di Istanbul, però, per il momento non versarà i 6.5 milioni di euro concordati nelle casse del Torino.



L'obbligo di riscatto è vincolato da un'altra clausola oltre che le diciassette presenze di Ljajic, il Besiktas deve infatti terminare il campionato nelle prime tre posizioni: solo così il Torino sarà sicuro di intascare i 6.5 milioni di euro concordati in estate.