Adem Ljajic è sempre più vicino al Besiktas. Il trequartista serbo, nonostante la buona prestazione di ieri contro l'Inter, è destinato a lasciare il Torino. Il giocatore nell'attacco granata è chiuso da una folta concorrenza e in questa stagione rischierebbe di giocare meno rispetto al passato.



Per questo motivo Ljajic preferirebbe lasciare il Torino per iniziare una nuova esperienza in una squadra dove potrebbe avere maggiore spazio. Sulle sue tracce c'è il Besiktas che ha richiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, il Torino vorrebbe però alzare la cifra a 15 milioni.