L'ultimo posto in classica e l'incubo retrocessione inducono il presidente del Torino, Urbano Cairo, a dover intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la squadra di Marco Giampaolo. La società granata è alla ricerca soprattutto di un regista di centrocampista e tra gli obiettivi di mercato c'è Stanislav Lobotka.



Il calciatore slovacco non sta trovando molto spazio nel Napoli e per questo motivo a gennaio potrebbe cambiare squadra. Per il Torino potrebbe essere un rinforzo utile a centrocampo.