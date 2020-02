In Russia il calciomercato non si è ancora chiuso: tra le squadra che sono alla ricerca di rinforzi c'è anche la Lokomotiv Mosca, che ha posato i propri occhi su Simone Zaza del Torino.



L'attaccante, però, non lascerà la squadra granata. Moreno Longo ha infatti intenzione, non appena Zaza avrà recuperato dall'infortunio che lo affligge, di affiancarlo ad Andrea Belotti, passando a un attacco a due punte. Il centravanti è considerato dal neo allenatore del Torino un elemento di grande importanza per la squadra.