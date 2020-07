Manca solo una partita alla fine del campionato, il Torino è aritmeticamente salvo ma Moreno Longo non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione riguardo al suo futuro. Il tecnico è in scadenza di contratto e sta attendendo una chiamata dal presidente Urbano Cairo e dal direttore tecnico Davide Vagnati.



Come lo stesso Longo ha dichiarato dopo le ultime partite, per restare vuole però delle garanzie dal punto di vista tecnico.