Moreno Longo è stato appena ufficializzato come nuovo allenatore del Torino, dopo l'addio di Mazzarri. È dunque pronto a cominciare la sua avventura numero 3 con i colori granata dopo essere stato giocatore (dal 1988 al 1997) e allenatore del settore giovanile (dal 2009 al 2016).

Ma 3 è anche il numero di difensori centrali e di attaccanti che il tecnico verosimilmente utilizzerà, dettame tattico utilizzato spesso nelle sue gestioni al Pro Vercelli e al Frosinone. Tuttosport ha ipotizzato il 3-4-3 come abito del nuovo Torino, con il rilancio di giovani (Millico e Edera in primis) che Longo conosce già per i suoi trascorsi in Primavera granata.