A Simone Edera sono bastati pochi minuti al San Paolo per lasciare il segno: è entrato con voglia e determinazione, ha segnato anche un gol, che non è bastato però a evitare la sconfitta al Torino. La rete è però servita al giocatore per scalare posizioni nelle gerarchie di Moreno Longo.



L'allenatore granata è rimasto ben impressionato dal suo numero e nelle prossime partite gli concederà maggiore spazio, anche dal primo minuto. Maggiore spazio lo troverà anche Vincenzo Millico: ora che ha smaltito la lombalgia è pronto a giocare con maggiore continuità.