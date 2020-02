Il Torino non è in un momento positivo: ha collezionato cinque sconfitte consecutive - tra campionato e Coppa Italia - e ha cambiato allenatore. E proprio il nuovo tecnico, Moreno Longo, ha rassicurato in prima persona i tifosi al Filadelfia, per l'allenamento della squadra, sul prosieguo della stagione.



Una sola frase, "Ce la faremo", da parte dell'allenatore ai tifosi è bastata per riportare un pizzico di serenità. Il Torino sarà impegnato lunedì sera in trasferta contro il Milan: Longo cerca i suoi primi punti stagionali.