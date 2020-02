Al termine del ko casalingo contro la Sampdoria, Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Sky, spiegando: "Abbiamo approcciato bene alla partita, c'è stato il giusto piglio. I ragazzi hanno dato grande disponibilità, eravamo riusciti a soffrire contro la Samp. Siamo andati in vantaggio, poi abbiamo sprecato l'occasione. Abbiamo subito due gol, dopo essere stati rimontati sono venuti fuori vecchi ricordi, vecchi problemi. Sono riaffiorati problemi vecchi che pensavamo di aver superato in fretta, ma così non è stato. Quando si arriva al 60' e al 70' la squadra mostra deficit, servono le energie necessarie. Dobbiamo lavorare sugli automatisti, ad oggi siamo fragili, abbiamo rischiato tantissimo. Dovremo lavorare sulla testa dei giocatori, così da essere solidi".