Sasa Lukic, capitano del Torino, ha parlato dopo la sconfitta in amichevole contro il Nizza:



"Era ultima amichevole, abbiamo fatto gara solida e tosta, giocando alla pari con loro. Hanno segnato, noi tre o quattro occasioni. Contento di come abbiamo affrontato la partita, loro grande squadra reduci da grande campionato. Sappiamo dove dobbiamo migliorare".



RITIRO - "Abbiamo cambiato tanto, siamo partiti il 4 luglio e ora stiamo tornando in forma. Mancano sette giorni prima della Coppa Italia, siamo fisicamente bene e anche tecnicamente. Abbiamo sei giorni per migliorare, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato. Ora vediamo cosa ci dice il mister per quando riprendiamo. Sono fiducioso e contento per il ritiro, ho visto positività e ragazzi che si comportano bene".