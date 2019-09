Sasa Lukic ha lasciato l'infermeria del Torino ed è tornato a completa disposizione di Walter Mazzarri. Il centrocampista serbo, che è stato costretto a saltare le ultime due partite a causa di un problema al polpaccio patito durante gli ultimi impegni con la propria nazionale, ha ripreso ad allenarsi con i propri compagni di squadra e lunedì sarà tra i convocati per la trasferta in casa del Parma.



Difficilmente, però, al Tardini Lukic scenderà in campo. Non sarà certamente tra i titolari, al massimo potrà entrare a partita in corso.