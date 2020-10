Sasa Lukic può rivelarsi una vera e propria risorsa per il Torino nel ruolo di trequartista. Dopo aver ben figurato in quella posizione contro il Cagliari, si è ripetuto anche sul campo del Sassuolo dove ha pure trovato la sua prima rete in questa stagione.



Anche nelle prossime partite Marco Giampaolo potrebbe quindi confermare il numero 7 alle spalle dei due attaccanti, anche perché ha dichiarato di vedere Amer Gojak più come una mezzala.