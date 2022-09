Sasa Lukic è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria ottenuta ieri dalla Serbia contro la Svezia, nella gara valida per la Nations League: il centrocampista del Torino è stato autore del gol del definitivo 4-1 in favore della propria nazionale (ha inoltre giocato titolare anche Vanja Milinkovic-Savic).



ll buono stato di forma del centrocampista incoraggia Ivan Juric: l'inizio di stagione di Lukic non è stato dei migliori ma la speranza è che il gol siglato con la sua Serbia possa scuoterlo. Il tecnico del Torino ha bisogno del suo numero 10 per la partita contro il Napoli di sabato prossimo.