Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella prossima sessione di mercato c'è anche il centrocampista Sasa Lukic. Tornato quest'estate in granata dopo il prestito al Levante nella scorsa stagione, il centrocampista serbo pur essendo diventato un titolare della propria nazionale, nella squadra granata fatica a trovare spazi.



Fino a questo momento Lukic non ha mai giocato titolare neanche in un'occasione e può vantare solamente alcune apparizioni a partita in corso, per questo motivo sta prendendo sempre più piede l'ipotesi di una sua cessione in prestito nel mercato di gennaio.