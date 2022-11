L'avventura di Sasa Lukic al Torino sembra essere sempre più vicina ai titoli di coda. Il centrocampista è seguito dalla Roma ma anche estimatori in Premier League.



Sulle tracce del numero 10 granata c'è infatti in Leeds. Al momento una trattativa non c'è ancora ma il club inglese anche durante il Mondiale in Qatar osserverà da vicino il centrocampista del Torino che sarà impegnato con la sua Serbia.