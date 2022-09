Pietro Pellegri, in questa finestra per le nazionali, ha terminato con anticipo l'esperienza con la Nazionale Under 21 a causa di un problema muscolare accusato nel match contro l'Inghilterra.



L'attaccante è già rientrato a Torino ma solamente nella giornata di lunedì si conoscerà la reale entità del suo infortunio: domani mattina, infatti, sono previsti degli esami strumentali al Centro di Medicina dello Sport dai quali si potrà capire quanto è grave l'infortunio.