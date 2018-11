Il mese di dicembre sarà decisivo per il futuro di Lyanco. Il difensore brasiliano, infatti, dopo aver recuperato dall'infortunio al piede che lo ha tenuto fermo per diversi mesi, ha bisogno ora di giocare. Il Torino crede nelle qualità del difensore brasiliano ma a gennaio potrebbe cederlo in prestito per far in modo che calcare con maggiore continuità i campi da calcio, prima di tornare alla base.



Nelle prossime settimane si deciderà dunque il futuro di Lyanco: se il numero 3 dovesse riuscire a scalare qualche posizione nelle gerarchie di Mazzarri allora potrà restare, altrimenti partirà in prestito.