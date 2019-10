Buone notizie per Lyanco: il difensore del Torino è stato convocato dalla nazionale olimpica del Brasile per le due partite amichevoli contro Argentina e Corea del Sud in programma il 15 e il 19 novembre.



Il difensore, che nelle ultime settimane si è guadagnato una maglia da titolare nella retroguardia granata, è uno dei punti fermi del Brasile Under 23 e ha buone possibilità di far parte della squadra che la prossima estate rappresenterà il Brasile nelle Olimpiadi di Tokyo.