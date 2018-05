Quella che si sta per concludere è stata una stagione molto sfortunata per: il difensore del, a causa di una serie di infortuni subiti, ha potuto giocare solo una manciata di partite e da diverso tempo ha finito il proprio campionato. Ieri il centrale brasiliano ha subito anche un'intervento chirurgico al piede: l'operazione è perfettamente riuscita e Lyanco su Instagram ha rassicurato i tifosi granata."Sono stato operato ieri ai legamenti sinistri! Mi sto curando e proverò a tornare al più presto per poter fare ciò che amo e ciò che faccio meglio! Grazie a tutti per tutto! Tornerò più forte di prima" ha scritto il difensore.