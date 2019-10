Finalmente, dopo i vari infortuni che lo hanno condizionato da quando è arrivato al Torino, Lyanco si sta ora ritagliando un ruolo da titolare in maglia granata. Il brasiliano ha convinto nell'ultima partita giocata, quella contro il Napoli, è sarà riconfermato anche nella trasferta di domenica in casa dell'Udinese.



Resta da capire se Walter Mazzarri opterà per il consueto schieramento a tre in difesa o se riproporre la linea a quattro che tanto bene ha fatto contro il Napoli. Quel che è certo è che Lyanco giocherà al fianco di Nicolas Nkoulou e di Armando Izzo.