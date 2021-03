La scorsa estate Lyanco è stato a un passio dall'addio al Torino: il difensore aveva ricevuto offerta dal Bologna e dallo Sporting Lisbona ma nessuno dei due club era riuscito a convincere Urbano Cairo a cederlo. La prossima estate il brasiliano potrebbe essere nuovamente messo sul mercato.



In questa stagione Lyanco non è riuscito a convincere e ha avuto un rendimento troppo altalenante: è finito spesso nel mirino dei tifosi e anche i dirigenti granata non sembrano essere particolarmente soddisfatti del suo rendimento.