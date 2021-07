Dal ritiro di Santa Cristina in Valgardena, dove ha iniziato a preparare la nuova stagione con il Torino, il centrocampista Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.



"​Di Juric mi hanno impressionato di lui la cura nei dettagli e la sua carica nel creare entusiasmo. Belotti? Noi lo aspettiamo qui in ritiro per abbracciarlo ed averlo qui con noi, in modo che ci possa dare una grande mano" ha dichiarato il numero 38 granata.