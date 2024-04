Torino, Masina: 'Vorrei restare. Juric ha detto che vuole portarci in Europa'

ha partecipato a un evento organizzato da Suzuki (sponsor principale del) che ha donato undici alberi alla città, l'ultima dei quali è stato piantato proprio quest'oggi. A margine della cerimonia, il difensore ha parlato della stagione del: "Per arrivare pronti al derby bisogna prima passare da una grande prestazione con l’Empoli per arrivare con le energie giuste. Poi penseremo a una partita importantissima per la gente di Torino. Ora testa a Empoli perché sarà una partita molto difficile in casa loro e vorranno fare punti. Come dicevo è bello respirare questa carica, in cui tanti tifosi ti fermano e chiedono il massimo impegno. Questo non è mai mancato e non mancherà, neanche contro la Juve. Quest’anno dovremo arrivare alla fine con grande carica e sperare di portare a casa più risultati possibili".

Poi sul suo futuro ha aggiunto: "perché ci siamo ambientando molto bene, poi non sappiamo cosa ci riserverà il futuro. La società ha un’opzione per il riscatto del cartellino ma ora non ho parlato né con il mio agente né con il direttore. Comunque ci penseranno loro e non credo ci sarà alcun tipo di problema".Sull'obiettivo qualificazione a una coppa europea: "Il mister ci ha sempre detto che il suo obiettivo è portarci in Europa. Se guardiamo troppo lontano potremmo dimenticarci dell’importanza delle partite settimanali. Ora dobbiamo concentrarci su queste e poi vedere alla fine dove saremo. Cos'è lo spirito Toro? Credo sia il dare il 100% fino alla fine".