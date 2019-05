Walter Mazzarri, allenatore del Torino, analizza a Sky Sport il pari in casa della Juvetus: "Peccato, lì per lì brucia perché avevamo fatto un pensiero alla vittoria. Vero che loro sull'1-0 le hanno tentate tutte e ci hanno un po' schiacciati, abbiamo sbagliato qualche ripartenza e ci è mancata un po' di qualità nell'ultimo passaggio. Ci sono state anche alcune occasioni in cui potevamo fare il secondo: contro la Juve se non lo fai, è difficile perché loro un gol lo fanno. Lukic su Pjanic? Mi spiace solo perchè da quando è entrato Aina poteva far subito il secondo gol. L'ho inserito per rinforzare un po' la fascia destra dove De Silvestri era un po' messo nel mezzo e soffriva un po'. Stavamo facendo ancora meglio. Purtroppo l'unica volta in cui siamo stati meno attenti ci ha punito un fenomeno come Ronaldo. A me sarebbe piaciuto inserire Aina prima. Avevo Rincon che aveva subito una botta. Avevo pochi cambi, dall'ingresso di Aina abbiamo provato a fare il 2-0. Nel primo tempo potevamo segnare perchè Belotti ha avuto una palla. Queste sono gare in cui devi ottimizzare le occasioni che ti capitano. Peccato perchè abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra. Bremer? Ragazzo eccezionale, si allena da sette-otto mesi anche sulla tecnica. Oggi sembrava un veterano, esordendo in uno stadio così difficile: è stata una bella cosa, peccato perché sull'ultima situazione andava marcato più vicino, se lasci staccare Ronaldo va in cielo. Lotta la quarto posto? Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Con i tre punti saremmo stati più avanti, ci sono tre partite e dobbiamo giocarle come col Milan e come oggi e se gli avversari sono leggermente inferiori, bisogna portarle a casa. Poi vedremo cosa faranno gli altri e alla fine tireremo un po' le somme".