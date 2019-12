Alla vigilia di Verona-Torino, il tecnico granata Walter Mazzarri presenta così la partita in conferenza stampa: “La partita del Verona con l'Atalanta la dice lunga sul loro momento di forma. Complimenti a Juric perché giocano un bel calcio, mettono in difficoltà tutti. Sono in forma strepitosa. Noi dobbiamo fare una partita importante per riuscire a portare a casa un risultato a noi congeniale. Il Verona è la squadra che avvicina di più l'Atalanta. E' una squadra che gioca bene la palla, si può considerare insieme al Cagliari una delle squadre rivelazione del campionato. Come noi, hanno finora ottenuto meno punti di quelli che avrebbero meritato”.



Mazzarri ha poi parlato dell’abbraccio con Ansaldi dopo il gol segnato dall’argentino alla Fiorentina. "La carriera di un allenatore deve convincere i giocatori a rendere il 120%. L'abbraccio di Ansaldi dopo il gol alla Fiorentina? Io credo nei rapporti umani, questi episodi non possono che emozionare”.



Poi su Belotti e Zaza: "Belotti è recuperato al 100%. Domani vedrete le mie scelte, ma non è condizionato dai movimenti e sta bene. Zaza, come tutti quelli che hanno giocato l'altra partita, merita la riconferma. Però non è detto che domani contro il Verona giochino gli stessi che hanno giocato contro il Verona. Ora valuterò fino all'ultimo poi domani vedrete la formazione”.



Mazzarri ha poi parlato della contestazione delle ultime settimane nei suoi confronti: “La contestazione nei miei confronti? Io rispetto tutti e l'opinione di tutti. L'unica cosa che mi interessa è che i miei giocatori vengano tutelati. Che poi la contestazione si giusta o meno saranno gli altri a valutarlo in base a come lavoro”.



Infine, sulla condizione della squadra: ”La forma di tutti è migliorata ma dobbiamo ancora crescere, perché contro la Fiorentina per oltre un'ora abbiamo fatto bene poi siamo calati. Lukic anche sta bene ed è convocato. I centrocampisti non segnano? A me basta fare un gol in più degli avversari".