Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Genoa: "Nelle partite sono anche gli episodi che decidono i risultati, dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte battendo su certi concetti. Oggi abbiamo pressato alto, finchè avevamo le energie il Genoa non ha fatto il suo gioco. Li abbiamo messi in difficoltà, andando anche vicino al gol con Ansaldi che mi sembrava già dentro. Siamo stati bravi e anche fortunati a non prendere gol. Non abbiamo costruito molto, vero, ma siamo stati solidi e compatti e ottenere un risultato così oggi era importante per noi.



Sulla formazione: "Noi senza prima punta? Nel calcio moderno si deve correre tutti, li vedo allenarsi tutti i giorni i ragazzi, e Berenguer stava meglio di altri. Zaza? Visto il momento ho fatto questa scelta. Non siamo partiti come l’anno scorso, quando si fece molto meglio. In questo casi l’allenatore deve fare delle scelte forti, chi si allena meglio e chi è più utile alla squadra gioca".