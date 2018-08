Il primo impegno del nuovo anno calcistico del Torino è quello contro il Cosenza, in Coppa Italia, in programma per domani. Alla vigilia Walter Mazzarri ha presentato la partita in conferenza stampa: "Conterà superare il turno e dare il massimo, bisogna pensare soltanto a questo. Fino ad ora i ragazzi hanno fatto benissimo, si sono comportati bene anche in allenamento e la sfida di domani per noi sarà come una verifica importantissima".



Un saluto a Gustavo Giagnoni, scomparso in settimana. "Era un grand uomo. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo quando ero all'inizio della mia carriera e mi vengono ancora i brividi ripensando a quei momenti. Mi ha aiutato molto a crescere, sia nella carriera che nella mia vita".