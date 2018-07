Il ritiro del Torino a Bormio è giunto alle sue battute finali, l'allenatore granata Walter Mazzarri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa.

“Questo è stato uno dei migliori ritiri che ho fatto in carriera. La mia impressione su questo ritiro è ottima, le due amichevoli con Renate e Pro Patria ci aiuteranno a entrare un po’ in condizione per il campionato, abbiamo deciso di finire il ritiro così per far aumentare il minutaggio a tutti i giocatori. C’è stato qualche infortunio soprattutto nel reparto difensivo. Numericamente sono rimasti quattro giocatori in difesa, con Bonifazi eravamo cinque. Da qui alla fine del mercato se ci sarà l’opportunità penso che un intervento possa essere fatto, ma non vorrei parlare di mercato".



Mazzarri ha poi spiegato le caratteristiche della sua squadra: "Voglio che la squadra possa giocarsela con tutte, che non molli mai, come è anche nello spirito del Toro, se la squadra farà ciò penso che i tifosi possano divertirsi".



Poi su Andrea Belotti. "Belotti? Ha dato l’esempio, ha tirato il gruppo, l’ho visto molto forte fisicamente e mentalmente. Sono molto contento di lui, ma non solo di lui. In questa squadra abbiamo giocatori di grande personalità, oltre a Belotti c’è Moretti, Sirigu, Nkoulou, Baselli. Belotti è il capitano? No, il capitano sono io (scherza Mazzarri, ndr). Ci sono tanti giocatori che sono dei capitani".



Il tecnico ha parlato del lavoro tattico: “Quando arriveranno quelli che ora sono in vacanza dovranno subito entrare nel clima di queste due settimane. Quando rientreranno Niang e Ljajic potremmo cambiare qualcosa a livello tattico, con i giocatori che abbiamo visto in ritiro andavano bene i due moduli che abbiamo provato finora".



Infine, l'allenatore granata ha parlato dei tanti Primavera presenti in ritiro. "I Primavera? Ci sono molti ragazzi interessanti che stanno facendo bene come ad esempio Ferigra“.