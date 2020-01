Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Sassuolo: "Il cambio di Verdi? Perchè stavamo soffrendo. Fino a quel momento non riuscivamo ad uscire in palleggio come fatto nel primo tempo. Abbiamo perso dei palloni al limite dell'area, loro spingevano e vedevo che soffrivamo lì. Ho cercato di mettere un giocatore più freso che ci avrebbe permesso di ripartire. La cosa che non mi è piaciuta è che non ripartivamo mai. Stavamo lì e non gestivamo mai il pallone. Noi dovevamo chiudere la partita con un'occasione clamorosa di Belotti e loro hanno trovato un eurogol. Non ci permettevano di ripartire e giocare come piace a me. Sull'euforia del Sassuolo siamo stati ingenui noi. Dovevamo far passare il momento e invece ci siamo fatti male da soli".



OCCASIONI - "Se si va a vedere le occasioni clamorose le abbiamo avute di più noi. Il calcio è così. Oggi era minimo da pareggio. Io vorrei di più. Loro sono micidiali nelle ripartenze. Negli elementi il Sassuolo è una signora squadra. E' una squadra forte. Venivamo da un momento positivo e perdere brucia".



MILLICO - "E' un ragazzo promettente. Deve imparare alcune cose però è forte. Tornando agli episodi, avrebbe fatto un eurogol come Boga. Poi abbiamo avuto altre occasioni e se non fai gol perdi le partite".



TENERE IL VANTAGGIO - "Col Bologna eravamo stanchi, oggi in teoria dovevamo essere alla pari col Sassuolo. Non si poteva calare nel secondo tempo. Ne parlerò con i ragazzi, bisogna essere più veementi sapendo che il Sassuolo, se non raddoppi, tenta il tutto per tutto. Dovevamo essere più lucidi e più brillanti, far passare il momento e rigiocare come nel primo tempo. Non ci siamo riusciti, colpa nostra".