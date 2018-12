L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali al sito del club granata alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Il campionato in ogni partita riserva mille insidie, è equilibratissimo. In casa per la voglia di strafare a volte abbiamo sbagliato. In questa partita dovremo metterci il cuore, le gambe e tanta testa. Non dovremo concedere contropiedi, visto che loro sono molto abili in questo. Dovremo stare in guardia e non combinare pasticci. Chiedo che i tifosi ci diano una mano fino al 95' indipendentemente da come andrà la partita".



SU IACHINI - "È bravo e pragmatico, lo stimo, fa giocare bene la squadra, con un calcio aggressivo".



SU SIRIGU - "Sta provando a recuperare, vediamo. Ichazo ha comunque fatto bene col Sassuolo. Sarà la squadra a far sì che il portiere sarà meno impegnato e ci faccia star tranquilli. Se la squadra crea e sa stare in campo senza essere frenetica, concede poco e crea"