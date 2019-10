Alla vigilia di Torino-Napoli, Walter Mazzarri ha presentato così la partita in conferenza stampa la partita di domani: "Speravamo di non arrivare a giocare contro il Napoli dopo una sconfitta a Parma. A Parma abbiamo commessi vari errori ma finché eravamo in undici abbiamo dato l'impressione di poterla vincere e abbiamo fatto una buona partita. Ora archiviamola. In questa settimana abbiamo lavorato sulla testa. In questa settimana giocatori come Falque si è allenato bene e hanno fatto un lavoro per trovare la migliore condizione, anche se a minutaggio ridotto se verrà impiegato potrà aiutarci".



Mazzarri ha poi parlato del Napoli: ”Il Napoli ha messo sotto il Liverpool che è campione d'Europa, Ancelotti ha fatto delle scelte anche in Champions che significa che ci rispettano, non ci sottovaluteranno. Se giocano con la rabbia e la concentrazione come se affrontassero una partita di Champions possono mettere in difficoltà chiunque. Loro hanno fatto qualche passo falso quando hanno pensato di averla magari già vinta".



"Quest'anno sapete come siamo partita, con la preparazione in anticipo e una serie di cose. Noi quando staremo bene dovremo cercare di fare le stesse cose con tutte. Dobbiamo preparare le partite con l'ultima in classifica come se fosse la prima, con il Lecce ad esempio inconsciamente non abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Ci siamo sentiti troppo bravi e troppo forte"



Poi su Ancelotti: ”Ancelotti? Ci conosciamo da tanti anni, ho sempre avuto una grande stima nei suoi confronti e credo che anche lui la abbia nei miei. Non è che ci sentiamo tutti i giorni, ma c'è un bellissimo rapporto professionale e anche umano"



Mazzarri è poi tornato sulla partita di Parma: ”A Parma si è pero più per demeriti nostri. Perché io insisto che per fare una competizione ci vuole un numero giusto di giocatori, in una partita ci sono 14 giocatori che sono coinvolti al massimo, ma se in un gruppo sono in 27 ce ne sono altri 13 che non giocano. Quando uno non gioca soffre dentro"



Sul ricorso contro la squalifica vinta Mazzarri ha spiegato che: ”Io non avevo fatto nulla per essere espulso, aver vinto il ricorso mi restituisce giustizia. Io sono andato fuori dall'area tecnica perché c'era stato uno scontro duro tra due giocatori a pochi metri bene".



Poi su Verdi e Belotti: ”Verdi e Belotti? Verdi a Parma ha fatto un assist bellissimo per Ansaldi e messo anche un'altra palla per Meité che era un rigore in movimento".



Poi sui singoli: ”Nel calcio ci sono anche dei momento che ti gira tutto storto, a Parma Bremer ha fatto un fallo che era da ammonizione, poi in area ha toccato un pallone con il braccio. Ci può stare una giornata sfortunata, non colpevolizzerei il ragazzo. Meité e Aina? Magari loro si vede un po' più degli altri che hanno alternanze di rendimento, ma in questo periodo a tanti capita. Devo lavorare su questo".



Infine su Sirigu e Falque. ”Se Sirigu è il miglior portiere che ho mai allenato? Non mi piace fare distinguo con De Sanctis o gli altri che ho allenato, però posso dire che Sirigu è uno dei migliori in Italia in questo momento. Falque sembra che stia bene, a livello di minutaggio però non ha ancora i 90 minuti. Se lo metto a un certo punto della partita e perché so che in quei minuti può dare il massimo. In difesa ho ancora dei dubbi, Djidji, Lyanco e Bonifazi sono più o meno alla pari".