Mazzarri è pronto a cambiare il suo Torino nella trasferta di domenica a Genova contro la Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, è arrivato il momento del debutto stagionale del difensore brasiliano Lyanco con Izzo e Bonifazi. A meno che nei prossimi due giorni l'allenatore granata si convinca di rilanciare titolare Nkoulou. Da martedì il camerunese è tornato ad allenarsi con la testa giusta e la mentalità da Toro, sperando di riprendersi il posto in squadra.



Da monitorare le condizioni di Lukic: ha ancora fastidio al polpaccio destro portatosi dalle sfide con la Serbia. Si è allenato pochissimo dopo il Lecce, dovesse recuperare (difficile) si candiderebbe per riequilibrare la mediana. Se non sarà Genova, l’appuntamento è solo rimandato: giovedì c’è il Milan.