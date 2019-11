Torino deluso dalla sconfitta con la Juventus, al termine del derby Walter Mazzarri interviene brevemente a Sky Sport: "Sono molto arrabbiato, perché abbiamo perso e non meritavamo. Ho detto ai ragazzi di interpretare tutte le gare come abbiamo fatto oggi, allora sì che inizieranno ad arrivare i punti. Il loro portiere è stato bravo su Ansaldi, poi abbiamo avuto un'occasione con Verdi. Il gol subito? Mi brucia molto, sono arrabbiato, poi non parlo di altre cose. Preferisco parlare di altri episodi (il rigore non concesso per mano di De Ligt, ndr) e preferirei che non mi faceste più domande".



In conferenza stampa poi, Mazzarri aggiunge: "Non mi piace perdere e non lo meritavamo, ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso della prestazione. Dobbiamo voler prevalere sull'avversario, se vi serve dovrete vedere bianconero e andare avanti così. È il salto di qualità che dobbiamo fare. I corner battuti corti? Dovevamo fare cose preparate, purtroppo non sono andate a buon fine perché non le abbiamo calciate come previsto e non abbiamo messo il pallone negli spazi che avremmo voluto".