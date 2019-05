Il Torino è, classifica alla mano, una delle più grandi sorprese di questo campionato. Se la formazione granata è al momento settimane ed è in piena corsa per la qualificazione a una coppa europea il merito è anche del tecnico Walter Mazzarri.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente Urbano Cairo starebbe pensando di rinnovare il contratto dell'allenatore: l'intenzione del patron granata è quella di aprile un lungo ciclo con il tecnico toscano, così come in precedenza aveva fatto con Gian Piero Ventura.