Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha così analizzato a Sky Sport il pareggio subito in rimonta contro il Bologna: "Senza che Sirigu abbia fatto una parata abbiamo preso due gol, sottovalutiamo i pericoli e pensavamo di averla chiusa. Avevamo creato quattro palle gol che ci siamo mangiati, siamo autolesionisti. E' difficile spiegare una partita del genere, finalmente si è giocato bene anche fuori casa mettendo in seria difficoltà il Bologna. Ci siamo trovati con questo risultato assurdo. Sul piano del gioco era andato tutto ottimamente. Una squadra matura porta a casa il risultato con tre reti di scarto, paghiamo queste ingenuità. La malizia la trovi con il tempo, tra un pò queste ingenuità non le commetteremo. Ad Udine avevamo giocato ancora meglio ma non abbiamo vinto".