Alla vigilia di Torino-Sassuolo, Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la partita: "Quella con il Sassuolo può essere una partita trappola, la classifica della squadra che affrontiamo non è delle migliori ma il Sassuolo è una squadra che gioca bene, ha un bravo allenatore. A volte commettono qualche ingenuità, per questo dobbiamo stare attenti. Hanno giocatori di un certo livello e penso che si potranno riprendere perché hanno un organico di primo livello da non sottovalutare. Noi dobbiamo stare attenti e vedere il pericolo, quando noi abbiamo fatto così abbiamo sempre fatto bene".



Mazzarri ha poi parlato del caso Verdi. "Verdi? Quando uno fa un errore e lo capisce subito, chiedendo scusa come ha fatto, il problema è risolto. Ha dato poi delle risposte sul campo, in allenamento. L'ho visto molto carico e penso che domani possa fare molto bene. Verdi contro il Bologna nel primo tempo è stato tra i migliori. Dopo dieci minuti nella ripresa ho visto che la squadra aveva bisogno di altro e l'ho sostituito. Ma non è che una sostituzione è sempre punitiva. L'ho detto ai ragazzi e lo dico anche qua. Non è che se tolgo un giocatore è perché è stato il peggiore".



Poi su Baselli: "Baselli è rientrato, vedremo ora che minutaggio ha. Ma è un recupero importante, avremmo diverse gare nelle prossime settimane e per questo per me è un recupero importantissimo".



Aina e Meité hanno tutti e due lavorato bene in allenamento. Hanno entrambi degli alti e bassi. Aina a Roma ha fatto una partita importante ad esempio. Devono migliori entrambi sul piano della continuità di rendimento. Non sono però solo loro che non hanno questa continuità. Ora lasciamoli tranquilli, magari adesso se sbagliano un passaggio si scoraggiano perché dal punto di vista del carattere devono ancora un po' migliorare".



Poi su Falque: "Falque rientra oggi, sta bene. E' una risorsa per noi. Adesso è importante che torni con noi, poi vedremo".



Infine, Mazzarri ha parlato di Belotti e Millico. "Belotti per noi è un trascinatore. Quando sta bene trascina tutti, sia nel pressing, sia quando deve tenere la palla. Millico? Ha fatto molto bene quando l'ho messo con il Genoa, ero indeciso se metterlo anche nel Bologna ma ho preferito Edera per via del modulo, visto che lui è abituato a giocare sulla sinistra. Conosco i suoi pregi e i suoi difetti, per inserirlo nella squadra ci vogliono i tempi giusti".