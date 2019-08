Il tecnico del Torino Walter Mazzarri commenta a Sky Sport il successo contro lo Shakhtyor Soligorsk nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League: "Guai andare lì tranquilli e pensare di aver passato il turno nonostante il 5-0. Siamo ancora in preparazione, si è visto che diversi ragazzi sono calati nella ripresa. Bisogna lavorare a testa bassa per arrivare con la condizione giusta alle partite più importanti. Izzo? Ha chiesto il cambio e mi ha fatto preoccupare perché siamo contanti dietro, avevo paura che si facesse male perché sentiva i cambi. Queste partite si giocano sui 180', l'ho levato perché ha chiesto ma non volevo toglierlo. Bonifazi? È arrivato più tardi nella preparazione ma è un giocatore importante e a disposizione, è stato bravo oggi. Il gol sbagliato dallo Shakhtyor? Mi sono arrabbiato come con il Debrecen, quando abbiamo concesso due-tre palle gol senza motivo. Questi cali di tensione e queste leggerezze, anche se la maggior parte dei ragazzi non ha esperienza a livello europeo, non devono succedere perché possiamo pagarli caro. Zaza a riposo al ritorno perché diffidato? Vediamo, prepareremo al meglio la partita. Chi in Serie A proverà di più a rubarci il posto in Europa? Come non voglio che ci si esalti per una vittoria, non so in quale fascia sarò l'anno prossimo. Sei-sette mesi fa certi giocatori potevano essere di un certo livello, poi sono saliti e abbiamo battuto grandi squadre. Dobbiamo guardare a migliorarci, come automatismi e mentalità, poi si vedrà. Ridare dignità a una maglia storica come quella del Toro? Quando ho scelto di tornare ad allenare qua è perché il Torino mi ha affascinato. Volevo provare a fare quel che sono riuscito a fare nei miei primi quattro anni a Napoli. Chiaro che in questo calcio è un po' più complicato, però io cerco di migliorare i miei giocatori e abbiamo fatto vedere sul campo di non essere mai inferiori agli altri. Voglio provarci, vedere se questa grande società riesce a levarsi soddisfazioni come non era riuscita prima d'ora".