Il Torino ha conquistato la qualificazione all'ultimo turno di Europa League prima dei gironi, ma Walter Mazzarri non è soddisfatto dopo il pareggio contro lo Shakhtyor: "Volevamo fare una partita migliore, i nostri avversari erano più forti di quanto sembrava dopo la gara d'andata. Ci hanno creduto e hanno attaccato, gliel'avevo fatto capire ai ragazzi che avrebbero fatto questo tipo di partita - riporta il sito ufficiale - Ma quando si ha un vantaggio così ampio come il nostro, è difficile giocare con l'adrenalina di sempre. Ora dobbiamo dare il meglio nel prossimo turno, la gara d'andata sarà in casa dove dobbiamo cercare di non subire gol facendo meglio di oggi".