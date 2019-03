Soualiho Meité era stato una delle sorprese di questo inizio di campionato, da qualche mese a questa parte, però, le sue prestazioni sono peggiorate, tanto che Walter Mazzarri lo ha spesso tenuto in panchina. Sia contro il Frosinone che contro il Bologna, invece, è stato tra i peggiori in campo.



Mazzarri spera ora che la pausa per le nazionali possa permettere a Meité di ricaricare le pile e tornare a essere quel giocato visto a apprezzato nella prima parte di stagione. Se le prestazioni del francese, anche nella parte finale del campionato, dovessero essere come le ultime sarà difficile che l'interesse mostrato dalla Roma possa, la prossima estate, tramutarsi in una vera e propria offerta.