Soualiho Meité non è più una pedina fondamentale della squadra di Marco Giampaolo: lo ha dimostrato anche la panchina di ieri contro il Parma. Il francese non ha giocato nemmeno un minuto e quando ha voluto cambiare qualcosa in mezzo al campo, il tecnico granata ha preferito far entrare sul terreno di gioco Jacopo Segre.



Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, sta ora cercando una nuova squadra a Meité: la proposta di uno scambio con il Milan che porterebbe Rade Krunic in granata non sembra allettare particolarmente la dirigenza francese, Vagnati però non si arrenderà e proverà ancora a battere questa strada.