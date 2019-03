Uno degli obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione è Patrick Cutrone. L'attaccante del Milan è da tempo seguito dalla società granata e, ora che con la concorrenza di ​Krzysztof Piatek ha meno spazio, il presidente Urbano Cairo sembra deciso a voler tentare l'affondo decisivo. In particolare se la squadra di Walter Mazzarri dovesse ottenere il pass per una coppa europea.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, nell'affare che potrebbe portare Cutrone al Torino potrebbe rientrare anche Soualiho Meité: il centrocampista francese potrebbe infatti essere girato in prestito al Milan.