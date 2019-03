Tra i giocatori più in forma del Torino in quest'ultimo periodo c'è sicuramente Cristian Ansaldi. Il terzino, ai microfoni di Radio Marca, ha tracciato la strada che deve seguire la propria squadra: "​Al Torino abbiamo l'obiettivo di conquistare l'Europa, ora siamo a sei punti dalla Champions League. Dobbiamo restare umili, solo così possiamo arrivare lontano".



Prima di arrivare in Italia, nella stagione 2014/2015, Ansaldi ha vestito la maglia dell'Atletico Madrid, la squadra avversaria della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Sempre a Radio Marca l'argentino ha parlato anche della sfida di Champions League di questa sera: "​Non mi ha sorpreso il 2-0 dell'Atletico al Wanda Metropolitano, tuttavia può accadere di tutto. La Juve è una squadra molto forte in casa, è difficile fare un gol contro l'Atletico perché ha una grande difesa. Figuriamoci farne tre".