Tra i migliori in campo nel Torino in questo seconda parte di campionato post Covid c'è Soualiho Meité. Moreno Longo sembra essere riuscito a rivitalizzare il centrocampista francese, che spesso era stato criticato nella prima parte di stagione per lo scarso rendimento in campo.



Meité, che sembrava destinato alla cessione, potrebbe ora restare: se continuerà a offrire prestazioni come quelle dell'ultimo periodo la sua permanenza al Torino diventerebbe certa.