Il mercato del Torino si muove in uscita. Edera sarà ceduto in prestito a Chievo, Parma, Spal o Udinese. Il Lens (Ligue 2 francese) è pronto ad accogliere il terzino brasiliano Avelar, oggi in prestito all’Apoel Nicosia.



Si chiude l’esperienza alla Ternana del centravanti Butic: lo vogliono Monza, Pistoiese e Viterbese in C, ha offerte dalla Serie B in Spagna e Croazia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere Zaccagno (rientrato dal Pro Piacenza) sceglie tra Vibonese e Viterbese. Vicinissimo al Renate il portiere Coppola, la punta Djoulou alla Viterbese. L’esterno Procopio (in prestito al Sudtirol) è richiesto dal Pordenone.