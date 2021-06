I contatti tra il Torino e il Crotone per Junior Messias sono continui ma al momento un accordo tra le due squadre non è ancora stato trovato. Il brasiliano sta prendendo tempo, questo perché oltre al Torino ci sono anche altre squadre interessate a lui.



Prima di prendere una decisione definitiva Messias vuole valutare tutte le opzioni. Per il Torino il giocatore del Crotone resta comunque la prima scelta.